В Саратовскую область пытались ввезти 10 тонн шерсти без документов

В Озинках Саратовской области на границе с Казахстаном остановили машину, которая пыталась незаконно ввезти шерсть.

- 10 тонн мытой овечьей шерсти везли из Киргизии. Но у гражданина не было ветеринарных сопроводительных документов на груз. Нельзя было выявить происхождение продукции, считать ее безопасной, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Управлении Россельхознадзора.

На перевозчика составили административный протокол, по которому его теперь оштрафуют. При этом шерсть не пропустили, а вернули в место отправления.

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