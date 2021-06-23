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Происшествия23 июня 2021 10:14

Подделавшего чужой паспорт мужчину без гражданства задержали на саратовском вокзале

Его вычислили сотрудники саратовской транспортной полиции
Дарья Васенина
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Фото ЛУ МВД на транспорте Саратовской области

Фото ЛУ МВД на транспорте Саратовской области

Отдел дознания Приволжского ЛУ МВД на транспорте закончил расследование уголовного дела о подделке российского паспорта.

В мае транспортные полицейские в поезде Балаково — Москва на станции Саратов-1 задержали 26-летнего мужчину с чужим паспортом. Оказалось, что у подозреваемого нет гражданства. В январе он нашел в Москве паспорт 27-летнего жителя Курской области и переделал его, заменив фото.

- По результатам проведенной экспертизы установлено, что в изъятый паспорт внесены изменения: производилось отслаивание ламинированной пленки и замена первоначальной фотографии. Отделом дознания Приволжского ЛУ МВД России на транспорте было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»), — уточнили в пресс-службе транспортной полиции.

Сейчас дело передали в Вольский суд. Мужчине грозит до трех лет.

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