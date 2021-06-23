Из-за работ на трубах саратовского Минстроительства квадрат улиц в центре остался без воды

В двух районах Саратова отключили холодную воду. Подробнее рассказали в «Концессиях водоснабжения — Саратов».

В Кировском районе для работ на коммуникациях на улице Челюскинцев, 114 (в этом здании располагается региональное министерство строительства и ЖКХ) до 8 вечера отключили холодную воду в домах на квадрате улиц Горького — Московская — Вольская — Челюскинцев.

В Заводском районе также до 20 часов воды не будет на квадрате 5-й Динамовский проезд — Омская — 6-й Динамовский — Огородная. Это отключение связано с протечкой трубы в доме №2 на 6-м Динамовском проезде.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.