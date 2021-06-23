В Саратове электричка травмировала женщину

Сегодня, 23 июня, в Ленинском районе Саратова электричка травмировала 57-летнюю женщину.

В дежурную часть Приволжского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что в 8:55 на переходной площадке возле площади Ленина горожанка решила перебежать пути на красный свет, в это время там шел электропоезд.

В пресс-службе линейного управления уточнили, что женщину отвезли в городскую клиническую больницу №1.

Сейчас сотрудники транспортной полиции и Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации устанавливаются все обстоятельства, при которых женщина получила травмы.

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