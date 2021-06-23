В Балакове подросток на мотороллере врезался в ВАЗ

В Балакове случилось ДТП Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Балакове Саратовской области вчера вечером, 22 июня, 15-летний подросток на мотороллере врезался в ВАЗ.

- Авария случилась в 18:10 у Волжской, 9. Юноша за рулем Vortex 50 нарушил правила проезда перекрестков и столкнулся с ВАЗ-21104. За рулем легковушки был 20-летний водитель, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

Несовершеннолетнего виновника ДТП госпитализировали с травмами.

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