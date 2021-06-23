Будущим саратовским депутатам и губернаторам придется отказаться от вида на жительство в других государствах

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Депутаты Саратовской областной думы на заседании 23 июня внесли изменения в Устав области и еще 12 законов, которые закрепляют норму об отсутствии у чиновников разного уровня гражданства (подданства) иностранного государства или вида на жительство там, а также иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства.

Это коснется всех государственных и муниципальных должностей, а также кандидатов в депутаты областной думы и кандидатов на должность губернатора.

Ряд депутатов предлагали внести дополнительные ограничения в виде отсутствия имущества за рубежом и пятилетнего срока проживания в Саратовской области. Поправки большинством не поддержаны.

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