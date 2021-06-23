Из администрации Саратова эвакуировали людей

Из Саратовской мэрии эвакуировали людей Фото: Александр Уриевский

Только что в Саратове эвакуировали здание городской администрации.

Как сообщили в Telegram-канале мэрии, людей пришлось вывести из-за учебной пожарной тревоги.

Уточняется, что в течение нескольких минут все специалисты вернутся на свои рабочие места.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.