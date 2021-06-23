Из администрации Саратова эвакуировали людей

Из Саратовской мэрии эвакуировали людей
Фото: Александр Уриевский
Только что в Саратове эвакуировали здание городской администрации.
Как сообщили в Telegram-канале мэрии, людей пришлось вывести из-за учебной пожарной тревоги.
Уточняется, что в течение нескольких минут все специалисты вернутся на свои рабочие места.
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