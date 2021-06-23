Александр Романов променял заседание думы на музей Черномырдина и «Оренбургский пуховый платок»

Александр Романов

Спикер Саратовской областной Думы Александр Романов сегодня, 23 июня, находится с визитом в Оренбурге. Там он должен выступить с содокладом на тему «Развитие внутреннего туризма: законодательное обеспечение, опыт, проблемы» на примере Саратовской области. Выступление пройдет в рамках заседания Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа.

Заседание запланировано на завтра, 24 июня. Обсудят «практики нормативно-правового регулирования вопросов в сфере реализации Стратегии государственной национальной политики в Российской Федерации на период до 2025 года».

В Саратове сегодня, 23 июня, состоится очередное заседание областной думы, где рассмотрят, в частности, важные изменения в региональном бюджете. Вместо участия в заседании областного парламента, Александр Романов посетит историко-мемориальный музей В. С. Черномырдина и фабрику «Оренбургский пуховый платок».

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