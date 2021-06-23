В Саратовской области прирост коронавирусных больных: 126 новых случаев

В Саратовской области за сутки 126 человек заразились коронавирусом, а 120 — выздоровели.

Всего на 23 июня зарегистрировано 65 326 случаев COVID-19 и 62 169 случаев выздоровления.

Больше всего новых случаев выявлено в Саратове — 51, Энгельсском районе — 26, Балаковском — 18 и других.

У 76 пациентов также развилась пневмония, у 42 болезнь проходит с признаками ОРВИ, у восьми — бессимптомно.

Среди зараженных один человек до 18 лет и 44 — старше 60 лет.

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