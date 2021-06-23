В Саратове детский паровозик опрокинулся при движении

В Саратове паровозик завалился на бок. Фото из группы «Солнечный Саратов»

В Ленинском районе Саратова вчера, 22 июня, детский паровозик опрокинулся при движении.

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, ЧП случилось в сквере «Победы». К счастью, никто не пострадал.

В мэрии «КП-Саратов» рассказали, что аттракцион работает незаконно.

- Администрация города выиграла несколько судов, чтобы остановить работу данного индивидуального предпринимателя. Сейчас она скрывается от судебных приставов, чтобы избежать получения предостережения. Кроме того, она самостоятельно не демонтирует свои аттракционы. Буквально, сегодня планировалось провести очередную попытку вручить ей судебные документы, — отметили в пресс-службе.

Напомним, в 2019 году уже случалось ЧП с детским паровозиком в Саратове. 16 августа пятилетнего мальчика переехал транспорт на бульваре Героев Отечества. Малыша госпитализировали.

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