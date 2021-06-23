В Новых Бурасах отремонтируют школу, детсад, стадион и тротуары

В поселке Новые Бурасы Саратовской области вчера, 22 июня, прошла встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина и местных жителей.

Он осмотрел местную школу, в которой ремонтируется спортзал, а позже и само здание. Также начался ремонт детского сада, о котором просили жители.

Кроме того, в поселке ремонтируют и тротуары, прежде всего у объектов соцсферы и на основных улицах. На прошлой встрече Володин предложил заняться вопросами благоустройства.

Председатель ГД обсудил с жителями второй этап ремонта тротуаров и осмотрел местный стадион, на котором также идет реконструкция. Планируется, что в сентябре на нем уже начнутся занятия.

После окончания запланированных работ Володин предложил перейти к следующему этапу развития Новых Бурас: подготовить проект бассейна, ледовой арены.

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