В Энгельсе с девятиэтажки упал подросток

Фото Яндекс-Панорама

В Энгельсе Саратовскорй области на улице Краснодарская с многоэтажки упал подросток.

Как сообщает сайт "ЧП-Саратов", тело 17-летнего подростка обнаружили у дома № 16.

Медики не смогли ничем помочь - они констатировали смерть.

На месте ЧП уже работают представители Следственного комитета, полиции.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.