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Происшествия23 июня 2021 7:06

В Энгельсе с девятиэтажки упал подросток

Врачи не смогли помочь
Источник:kp.ru
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Фото Яндекс-Панорама

Фото Яндекс-Панорама

В Энгельсе Саратовскорй области на улице Краснодарская с многоэтажки упал подросток.

Как сообщает сайт "ЧП-Саратов", тело 17-летнего подростка обнаружили у дома № 16.

Медики не смогли ничем помочь - они констатировали смерть.

На месте ЧП уже работают представители Следственного комитета, полиции.

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