В Энгельсе с девятиэтажки упал подросток

Фото Яндекс-Панорама
В Энгельсе Саратовскорй области на улице Краснодарская с многоэтажки упал подросток.
Как сообщает сайт "ЧП-Саратов", тело 17-летнего подростка обнаружили у дома № 16.
Медики не смогли ничем помочь - они констатировали смерть.
На месте ЧП уже работают представители Следственного комитета, полиции.
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