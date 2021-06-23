Труп мужчины пролежал две недели на Сокурском тракте

Следователи выясняют причины гибели мужчины, чей труп найден на Сокурском тракте Фото: СУ СКР по Саратовской области

На Сокурском тракте в поселке Расково под Саратовом днем 22 июня прохожий нашел труп мужчины и вызвал полицию.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело лежало в поле, справа от автодороги.

На место выехали следователи СК, судмедэксперт. Была установлена личность погибшего — 46-летний саратовец. Предполагается, что он скончался около двух недель назад.

Начата проверка, устанавливается причина смерти человека. По итогам будет принято процессуальное решение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.