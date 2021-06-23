Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия23 июня 2021 7:19

Труп мужчины пролежал две недели на Сокурском тракте

Тело нашел прохожий
Ольга СимоноваОльга Симонова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Следователи выясняют причины гибели мужчины, чей труп найден на Сокурском тракте

Следователи выясняют причины гибели мужчины, чей труп найден на Сокурском тракте

Фото: СУ СКР по Саратовской области

На Сокурском тракте в поселке Расково под Саратовом днем 22 июня прохожий нашел труп мужчины и вызвал полицию.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело лежало в поле, справа от автодороги.

На место выехали следователи СК, судмедэксперт. Была установлена личность погибшего — 46-летний саратовец. Предполагается, что он скончался около двух недель назад.

Начата проверка, устанавливается причина смерти человека. По итогам будет принято процессуальное решение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.