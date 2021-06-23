В Татищеве зарезали 44-летнего мужчину

Труп был обнаружен в частном доме в Татищеве Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Татищеве Саратовской области был убит 44-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело его было обнаружено днем 22 июня в частном доме по улице Красноармейская.

Судмедэксперт выявил колото-резаную рану на груди. Было возбуждено уголовное дело об убийстве при превышении пределов необходимой обороны. Под подозрение попала 40-летняя жена погибшего.

Решается вопрос о мере пресечения.

Возбуждено уголовное дело об убийстве при превышении пределов самообороны Фото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.