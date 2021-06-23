В Татищеве зарезали 44-летнего мужчину

Труп был обнаружен в частном доме в Татищеве
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Татищеве Саратовской области был убит 44-летний мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело его было обнаружено днем 22 июня в частном доме по улице Красноармейская.
Судмедэксперт выявил колото-резаную рану на груди. Было возбуждено уголовное дело об убийстве при превышении пределов необходимой обороны. Под подозрение попала 40-летняя жена погибшего.
Решается вопрос о мере пресечения.
Возбуждено уголовное дело об убийстве при превышении пределов самообороны
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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