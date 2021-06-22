Через 10 дней в новой инфекционной больнице в Саратове закончат строительно-монтажные работы

В Саратове идет строительство новой инфекционной больницы.

Как сообщил председатель областного правительства Роман Бусаргин в своем телеграм-канале, работы идут в соответствии с утвержденным графиком.

Больница состоит из восьми корпусов, соединенных крытой галереей: четыре трехэтажных лечебных корпуса, реанимационное, операционное, диагностическое отделения и административный корпус.

Уже к 1 июля в больнице планируют завершить строительно-монтажные работы, а в сентябре полностью сдать объект.

Сейчас ведется внутренняя отделка и установка инженерных систем, а также утепление фасадов.

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