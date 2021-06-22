Николай Панков попросил вольчан помочь контролировать качество ремонта тротуаров

В этом году завершится ремонт подходов к социальным объектам в Балаково, Пугачеве, Вольске. А в Волжском районе Саратова будут отремонтированы все тротуары, которые стоят на балансе. Об этом рассказал депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Сегодня со спикером Госдумы Вячеславом Володиным обсуждали с жителями и ремонт тротуаров в исторической части Вольска. Это 27 участков дополнительно к тем 22-м, что уже ремонтируются. В том числе, на ул. Ленина, Саратовской, Красноармейской. А за два года абсолютно все вольские тротуары должны быть приведены в порядок, — отметил Панков.

По словам депутата, реализовать масштабные планы поможет общественный контроль качества и сроков. В этом могут помочь жители Вольска.

- Многое уже сделано, благодаря их активной позиции и контролю за качеством работ. Уверен, вместе у нас всё получится, — пишет Панков.