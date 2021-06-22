В Базарном Карабулаке отремонтируют тротуары

Сегодня, 22 июня, спикер Госдумы Вячеслав Володин пообщался с жителями Базарного Карабулака.
Там начинается ремонт тротуаров. В первую очередь собираются начать ремонтировать тротуары у детсадов, школ, ФОКа, многоквартирных жилых домов.
Также Володин обсудил второй этап ремонта тротуаров. Приоритет отдадут улицам, где есть объекты соцсферы и учреждения, которые люди посещают чаще всего.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.