В Базарном Карабулаке отремонтируют тротуары

Сегодня, 22 июня, спикер Госдумы Вячеслав Володин пообщался с жителями Базарного Карабулака.

Там начинается ремонт тротуаров. В первую очередь собираются начать ремонтировать тротуары у детсадов, школ, ФОКа, многоквартирных жилых домов.

Также Володин обсудил второй этап ремонта тротуаров. Приоритет отдадут улицам, где есть объекты соцсферы и учреждения, которые люди посещают чаще всего.

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