Валерий Радаев поручил обеспечить бесперебойное снабжение саратовцев водой

На прошедшем сегодня, 22 июня, заседании координационного совета по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции по территории Саратовской области губернатор Валерий Радаев во вступительном слове обратил внимание на вопрос обеспечения жителей региона водой.

- В связи с наступлением аномальной жары на особом контроле держим водоснабжение населения и бесперебойный подвоз воды в случаях ремонтных работ. Акцент – на отдаленные территории. На вчерашнем совещании я поручил всем министрам, курирующим свои районы, в приоритетном порядке заниматься темой водоснабжения, - сказал Радаев.

Напомним, вчера, 21 июня, в Саратове произошла неприятная ситуация с подвозами воды по адресам массового отключения. Так, сначала в городской администрации про жителей Солнечного-2 «забыли». После обращения члена общественной палаты Татьяны Староверовой в список адресов подвозов добавили три точки в микрорайоне. В две из них воду так и не привезли. В одном из случаев был перепутан дом. После произошедшего были организованы ещё два подвоза.

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