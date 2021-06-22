К 1 сентября в Балтае появится новый стадион

В Балтае Саратовской области сегодня, 22 июня, председатель Госдумы Вячеслав Володин осмотрел ход реконструкции стадиона.

Ранее местные жители рассказывали ему о плачевном состоянии спортивного объекта. В рамках благотворительного проекта Володина было принято решение его восстанавливать.

Планируется, что к 1 сентября здесь появится футбольное поле с искусственным газоном, беговые дорожки, тренажеры, волейбольное и баскетбольное поле, комплекс для воркаута, трибуны, освещение.

Также Володин обсудил ход работ по ремонту тротуаров в Балтае и призвал местных чиновников в первую очередь строить их там, где людей больше, дети идут в школу. В рамках второго этапа работ пешеходные дорожки будут делать в историческом центре поселка, где расположены многоквартирные дома и основные объекты инфраструктуры.

Кроме того, председатель ГД осмотрел местную школу, которую сейчас ремонтируют.

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