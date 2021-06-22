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Общество22 июня 2021 18:58

Саратовская область получит возможность погашать кредиты до 2029 года

Об этом рассказал Валерий Радаев
Дарья Васенина
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На прошедшем сегодня, 22 июня, заседании координационного совета по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции по территории Саратовской области губернатор Валерий Радаев во вступительном слове рассказал о мерах, разрабатываемых федеральными властями, которые помогут снизить финансовую нагрузку регионов.

Радаев рассказал о выступлении Президента Владимира Путина на съезде партии «Единая Россия». Гарант отметил необходимость введения новых мер поддержки для регионов, взявших во время пандемии у федерального центра кредиты. Планируется продление срока погашения займов до 2029 года.

- Условие получения финансирования – хорошо проработанные проекты в приоритетных сферах и кластерах. То, что я назвал, - только часть предоставляемых федеральным центром возможностей развития. Ими нужно в обязательном порядке пользоваться, а для этого должны быть подготовлены качественные заявки с учетом всех требований, - сказал Радаев.

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