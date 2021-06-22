Саратовская область получит возможность погашать кредиты до 2029 года

На прошедшем сегодня, 22 июня, заседании координационного совета по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции по территории Саратовской области губернатор Валерий Радаев во вступительном слове рассказал о мерах, разрабатываемых федеральными властями, которые помогут снизить финансовую нагрузку регионов.

Радаев рассказал о выступлении Президента Владимира Путина на съезде партии «Единая Россия». Гарант отметил необходимость введения новых мер поддержки для регионов, взявших во время пандемии у федерального центра кредиты. Планируется продление срока погашения займов до 2029 года.

- Условие получения финансирования – хорошо проработанные проекты в приоритетных сферах и кластерах. То, что я назвал, - только часть предоставляемых федеральным центром возможностей развития. Ими нужно в обязательном порядке пользоваться, а для этого должны быть подготовлены качественные заявки с учетом всех требований, - сказал Радаев.

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