Возвращение ограничительных мер в Саратове: Роспотребнадзор уже подал предложение в правительство

В эти минуты проходит региональный оперштаб по вопросам противодействия распространению коронавируса на территории Саратовской области.

Начальник областного Роспотребнадзора Ольга Кожанова рассказала о ситуации с коронавирусом в области. Кожанова сообщила о том, что ведомство уже подало в правительство региона предложение вернуть ограничения на работу предприятий питания и торговли, а также на проведение массовых и развлекательных мероприятий. Как правило, правительство реагирует на такие предложения практически моментально.

- Изменилось количество тяжелых форм поступающих в ковидные клиники Саратовской области. Больше всего растет заболеваемость в городах с высокой плотностью населения – Саратов, Энгельс, Балаково. Наибольшее количество инфицированных среди контактных и вес их увеличивается, сегодня это уже 39% из всех заболевших. Уровень вакцинации подрос, но мы еще не достигаем планки, которая определена сегодняшними нормативными документами. В первую очередь надо соблюдать ограничительные меры. Те, что есть, и те, что сейчас введем, дополнительные, - сказала Кожанова.

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