В Саратове остановилось движение пяти трамвайных маршрутов

Сегодня, 22 июня, в 16:15 в Саратове встали пять трамвайных маршрутов. Об этом сообщили в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова».

У остановки «Улица Рахова» на пересечении с Советской встали маршруты №3, 9, 10 и 11. Причиной остановки стала поломка пантографа.

«Тройка» продолжает движение от 6-й Дачной с увеличенным интервалом. От Мирного переулка движения нет.

«Девятка» и «десятка» едут от 1-го Просяного проезда и Октябрьского поселка только до Детского парка. Пассажиров просят подойти именно на эту остановку.

Вагоны 11-го маршрута следуют только до улицы Осипова.

Ранее, в 14:10, прервалось движение трамваев №8 и 9 возле остановки «1-й Просяной проезд».

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