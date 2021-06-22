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Общество22 июня 2021 15:13

В Саратовской области бродячими остаются восемь тысяч собак

Об этом рассказал Алексей Молчанов
Дарья Васенина
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В регионе осталось около восьми тысяч бездомных собак

В регионе осталось около восьми тысяч бездомных собак

Фото: Мария Франко

В эти минуты в Саратовской областной думе проходит заседание комитета по бюджету и налогам. В числе прочих тем обсудили вопрос с бродячими собаками.

Начальник регионального управления ветеринарии Алексей Молчанов рассказал, что на сегодняшний день в области остаются около восьми тысяч бездомных собак. Раньше их было около 10 тысяч.

Депутаты попросили объяснить, куда пойдут сэкономленные управлением 1,2 миллиона рублей. Молчанов сообщил, что средства пустят на содержание бродячих животных в приюте и отлов 48 собак в Саратове.

Чтобы закончить отлов, управлению требуются ещё 35 миллионов рублей. В этом году планируют поймать 1 340 животных.

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