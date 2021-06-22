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Общество22 июня 2021 15:06

С начала года в Саратовской области на выплаты семьям с детьми направлено почти 2,4 млрд рублей

С 1 апреля введен новый порядок назначения господдержки
Ольга СимоноваОльга Симонова
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В Саратовской области на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет с начала 2021 года направлено почти 2,4 млрд рублей.

- Всего на эти выплаты, которые в регионе получают 67,6 тыс. саратовских семей, предусмотрено около 4,5 млрд рублей, — сообщили «КП-Саратов» в областном министерстве труда и социальной защиты.

В Минтруда напомнили, что с 1 апреля введен новый порядок назначения господдержки малообеспеченных. Он варьируется в зависимости от доходов семьи. Выплата по новым правилам назначается в размере 50% регионального прожиточного минимума на ребенка (5 095,50 рубля), 75% регионального прожиточного минимума (7 643,25 рубля) или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка (10 191 рубль).

Заявление на получение выплат можно подать через Единый портал государственных услуг, МФЦ или учреждения социальной поддержки населения до 31 декабря этого года.

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