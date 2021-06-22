Губернатор Радаев осмотрел предприятие в Саратове, на котором собирают линии для розлива вакцин

Фото пресс-службы губернатора Саратовской области

Сегодня, 22 июня, губернатор Саратовской области Валерий Радаев осмотрел инновационное предприятие «Аврора Пак Инжиниринг».

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве экономического развития Саратовской области, оно является одним из ведущих экспортеров Саратовской области. Сейчас на заводе по выпуску оборудования для фармацевтической, косметической и пищевой промышленности работают 180 человек.

Фото пресс-службы губернатора Саратовской области

- Делаем оборудование, аналогичное зарубежному, но при этом каждая машина индивидуальная, под заказчика. Тесно работаем с фармацевтикой, собираем линии для розлива вакцины, в том числе от коронавируса, антисептиков. С начала пандемии мы изготовили около 100 линий для антисептиков во многие регионы страны, — отметил гендиректор предприятия Михаил Шапоров.

Продукцию завода отправляют не только по РФ, но и в Беларусь, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Германию, Монголию и другие.

А продвижению продукции на внешние рынки способствует сотрудничество с региональным Центром поддержки экспорта, который оказывает услуги в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

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