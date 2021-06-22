Подростка из Ртищева задержали с крупной партией героина

Наркотики, найденные у задержанного подростка из Ртищево

Сотрудниками транспортной полиции в районе 966-м км перегона между станциями Сызрань и Октябрьск задержан 17-летний подозреваемый в распространении наркотиков. При личном досмотре в полиции в личных вещах задержанного нашли 40 свертков с порошкообразным веществом серо-коричневого цвета.

Это оказался героин общей массой около 75 граммов, т. е. в крупном размере.

Сразу после задержания полицейские обнаружили и изъяли из организованных парнем тайников три закладки с наркотическим средством, приготовленным к сбыту на территории Сызрани.

В съемной квартире у него нашли еще около 160 граммов, а также приспособления, предназначенные для расфасовки, — электронные весы, полимерные пакетики и скотч.

Общий вес изъятого героина составил 242,28 грамма.

Как рассказали сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков Сызранского ЛО МВД России, подозреваемый начал заниматься распространением с мая текущего года и успел сбыть партии героина в Сызрани и Кузнецке.

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Сейчас он находится под стражей, максимальная санкция по предъявленным ему статьям УК предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.

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