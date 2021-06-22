Самарца будут судить за организацию нарколаборатории на даче под Энгельсом

Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по делу 30-летнего жителя Самары. Он предстанет перед судом за незаконное приобретение, хранение прекурсоров наркотических средств и производство наркотиков.

По версии следствия, в 2020 году мужчина, действуя по указанию сообщников, уголовное дело в отношении которых также ведется, оборудовал лабораторию для изготовления наркотиков в одном из СНТ Энгельсского района.

- Используя специальное лабораторное и иное оборудование, химические реактивы, прекурсоры наркотических средств, путем химического синтеза, обвиняемый незаконно произвел синтетическое наркотическое средство массой более 4 кг, которое по указанию других членов организованной группы разместил в тайниках на территории Энгельсского района с целью незаконного сбыта, — уточняется в сообщении пресс-службы надзорного органа.

Самарца 30 сентября задержали сотрудники регионального УФСБ. У мужчины нашли около 135 кг прекурсоров.

Дело передали в областной суд.

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