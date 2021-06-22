Каждый третий поступающий в саратовские колледжи будет учиться на коммерческой основе

Из 18 тыс. человек, которых планируют принять в техникумы и колледжи Саратовской области в 2021 году, 11,9 тыс. поступят на бюджетные места. Об этом сообщили в министерстве образования Саратовской области по случаю начала приемной кампании.

Конкурс на поступление несколько подрос и составил в среднем 1,5 человека на место.

Наиболее востребованными направлениями стали промышленность и информационные технологии, транспорт, строительство, сельское хозяйство, образование и здравоохранение.

Сегодня на территории региона действует 51 профорганизация — это колледжи, техникумы и профессиональные лицеи (48 государственных и три частных).