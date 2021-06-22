В Саратове вырастут цены почти на все коммунальные услуги

С 1 июля в Саратове поднимут цены на электричество, газ, воду и отопление.

На сегодняшний день цена на электричество для квартир с газовыми плитами составляет 3 рубля и 68 копеек, вырастет она до 3 рублей 83 копеек за один кВт*ч. В квартирах с электрической плитой — с 2 рублей 57 копеек до 2 рублей 68 копеек.

Согласно указу Федеральной антимонопольной службы цены на газ вырастут на 3%, точной информации о тарифе пока опубликовано не было, но сейчас розничные цены для жителей Саратовской области составляют 9 рублей 25 копеек в жилищах с газовой плитой при наличии центрального горячего водоснабжения и 9 рублей 6 копеек при наличии газовых плиты и колонки.

Согласно информации крупнейшего саратовского поставщика воды ООО «КВС», тарифы на питьевую воду выросли на 3,8%, а на водоотведение — на 10%.

Тарифы на отопление саратовского филиала «Т Плюс» вырастут на 6%.

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