Ребенок и мужчина пострадали в перевернувшемся под Саратовом автомобиле

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Фото: ГИБДД по Саратовской области
Днем в Новобурасском районе Саратовской области случилось ДТП, в котором пострадали два человека.
Авария произошла в 12:30 на дороге Саратов — Балтай у поворота на село Аряш.
37-летний водитель грузовой «Газели» столкнулся с Suzuki Wagon, которой управлял 68-летний мужчина. Машина совершала поворот, когда в нее врезался грузовик. От удара автомобиль перевернулся и слетел с дороги.
Прибывшие медики госпитализировали водителя иномарки и восьмилетнего мальчика, который был в салоне машины.