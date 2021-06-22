Ребенок и мужчина пострадали в перевернувшемся под Саратовом автомобиле

. Фото: ГИБДД по Саратовской области

Днем в Новобурасском районе Саратовской области случилось ДТП, в котором пострадали два человека.

Авария произошла в 12:30 на дороге Саратов — Балтай у поворота на село Аряш.

37-летний водитель грузовой «Газели» столкнулся с Suzuki Wagon, которой управлял 68-летний мужчина. Машина совершала поворот, когда в нее врезался грузовик. От удара автомобиль перевернулся и слетел с дороги.

Прибывшие медики госпитализировали водителя иномарки и восьмилетнего мальчика, который был в салоне машины.