Полицейские сообщают о случаях обмана «проститутками» жителей Саратова

Двое жителей поселка Солнечный Саратова стали жертвами мошенников при заказе проституток в интернете.
- Один из потерпевших, 29-летний мужчина, нашел объявление об интимной встрече с незнакомкой, позвонил по указанному номеру и договорился о встрече с дамой, которая потребовала 13,5 тыс. рублей предоплаты. Он перевел деньги, но девушка не приехала, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.
После этого ему пришлось идти в полицию. Как и 45-летнему местному жителю, который перевел 6,5 тыс. рублей и также не дождался жрицы любви.
Правоохранители возбудили уголовные дела.
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