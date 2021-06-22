Летняя форумная кампания — 2021 откроет новые возможности для студентов ПИУ РАНХиГС

В России уже стартовала летняя форумная кампания, ежегодно объединяющая креативную молодежь со всех уголков страны. Участие в форумах помогает студентам не только получить востребованные в современной жизни навыки проектной деятельности, но и разработать свои перспективные социально значимые инициативы, которые могут быть оценены по достоинству экспертами в рамках грантовых конкурсов.

Для активистов Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС учебный год не заканчивается вместе с успешно закрытой сессией. Напротив, лето самых творческих и талантливых студентов насыщается форумной кампанией, где участники раскрывают свой потенциал и защищают честь Президентской академии.

Прошлый год, несмотря на режим пандемии, не остановил студентов ПИУ РАНХиГС от участия более чем в 15 региональных, федеральных, всероссийских и международных площадках. За лето 2020 года более 150 активистов Поволжского института управления имени П.А. Столыпина заслужили право посетить такие известные площадки, как «iВолга», «Таврида», «Территория смыслов», «Евразия Global» и «Восток». 9 студентов стали победителями грантовых конкурсов и привлекли более 3 000 000 рублей на поддержку своих проектных решений и их дальнейшую реализацию на территории Саратовской области.

Начальник управления по работе со студентами Президентской академии Анна Попова прокомментировала участие студентов в форумах: «В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой формат летней форумной кампании имеет свойство меняться, сокращаются квоты для регионов. Однако опыт прошлого года позволяет организаторам сохранять онлайн-форматы участия. Так, первый кейс-форум «Утро» уже объявил о переходе в дистанционный режим. Остальные площадки пока готовы открыть свои двери для участников.

В базу Студенческого проектного офиса нашего Института входит более 20 проектных инициатив, которые в настоящее время проходят этап регистрации на форумы. Мы надеемся, что наши студенты будут также результативны, как и в прошлом году».