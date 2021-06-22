В Екатериновке откроется модернизированный кинозал

В поселке Екатериновка Саратовской области в 2021 году откроется модернизированный кинозал.

- Фонд кино опубликовал результаты конкурса в рамках реализации национального проекта «Культура», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, по поддержке кинозалов в населенных пунктах с численностью жителей до 500 тыс. человек, — сообщили «КП-Саратов» в областном Минкульте.

В Екатериновке модернизируют кинозал в Доме культуры. До конца 2021 года там установят новое оборудование для цифрового кинопоказа.

Этот кинозал станет 37 по счету, модернизированным с 2016 года. Общий объем инвестиций в этот период по данному проекту составил 185 млн рублей.

- Обязательными условиями договора с Фондом кино являются пятилетнее соблюдение доли показа национальных фильмов на уровне не менее 50% сеансов от общего числа киносеансов и регулярный кинопоказ не менее 100 дней в полугодие, — отметили в министерстве.

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