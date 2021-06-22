Вячеслав Володин вновь работает в Саратовской области

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вновь приехал в Саратовскую область. Об этом стало известно из Telegram-канала политика.

Пока что подробностей визита не сообщили.

- Планируются встречи с жителями, посещение объектов. Подробности - в наших постах и прямых эфирах в инстаграм, - говорится в сообщении.

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