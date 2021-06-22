Чиновники в Саратове проехались в грязном автобусе и составили акты

Чиновники проехались на автобусе №11 Фото: Пресс-служба администрации Саратова

В Саратове сегодня, 22 июня, прошел выезд сотрудников комитета дорожного хозяйства и представителей МКУ «Транспортное управление» по проверке санитарного состояния автобусов.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе городской администрации, участники проехались в автобусе №11 и маршрутке №42. В связи с жарой особое внимание уделили наличию форточек, люков и вентиляции.

Выяснилось, что в 11-м уборка и дезинфекция проводится, но не всегда должным образом, а в 42-й маршрутке было грязно.

Салон автобуса оказался грязным Фото: Пресс-служба администрации Саратова

По итогам проверки чиновники составили три акта по факту неудовлетворительного санитарного состояния салонов автобусов №11 и два акта из-за грязного внешнего вида маршрутов №42.

Руководителям предприятий дадут срок на устранение нарушений.

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