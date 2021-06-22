От коронавируса в Саратовской области за сутки скончались еще восемь человек

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Саратовской области за минувшие сутки от коронавируса скончались еще восемь пациентов.

По данным регионального минздрава, от осложнений новой коронавирусной инфекции умерли шестеро женщин и двое мужчин в возрасте от 57 до 85 лет.

Таким образом число погибших от COVID-19 в Саратовской области с начала пандемии составило на 22 июня 1248 человек.

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