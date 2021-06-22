Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 июня 2021 11:35

От коронавируса в Саратовской области за сутки скончались еще восемь человек

Погибшим было от 57 до 85 лет
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Саратовской области за минувшие сутки от коронавируса скончались еще восемь пациентов.

По данным регионального минздрава, от осложнений новой коронавирусной инфекции умерли шестеро женщин и двое мужчин в возрасте от 57 до 85 лет.

Таким образом число погибших от COVID-19 в Саратовской области с начала пандемии составило на 22 июня 1248 человек.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.