Саратовских айтишников зовут поучаствовать в бизнес-миссии в сфере ПО для бизнеса Азии и Африки

Компании из IT-отрасли и занимающиеся разработкой программного обеспечения приглашают принять участие в Международной деловой миссии в сфере информационной безопасности и программного обеспечения для бизнеса в страны Азии, Африки и Ближнего Востока.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве экономического развития Саратовской области, мероприятие пройдет в онлайн-формате. Его организовывает Российский экспортный центр.
Во время миссии будут организованы встречи с потенциальными потребителями услуг и продуктов. Переговоры организуются только в случае взаимного интереса.
Подать заявку на участие можно до 2 августа через личный кабинет экспортера на портале «Мой экспорт» myexport.exportcenter.ru
Организационные вопросы можно задать руководителю проекта Александру Орехову Тел.: +7 (495) 937-47-47 (доб.1135), aorekhov@exportcenter.ru.
Бизнес-миссии проводятся в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.
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