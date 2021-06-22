Жителям Саратова повысят цены на электричество

Цены на электричество для жителей Саратова вырастут с 1 июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 июля в Саратове поднимут цены на электричество. Информацию подтверждает сайт СПГЭС.

На сегодняшний день тариф для квартир с газовыми плитами составляет 3 рубля и 68 копеек, он вырастет до 3 рублей 83 копеек за один кВт*ч. В квартирах с электрической плитой – с 2 рублей 57 копеек до 2 рублей 68 копеек.

Таким образом, в квартирах с газовой плитой тариф вырастет на 15 копеек, а в квартирах с электрической – на 11.

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