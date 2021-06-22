За долги по налогам у саратовца арестовали BMW X5

У должника по налогам арестовали иномарку

В Кировском районе Саратова судебные приставы провели рейд, чтобы взыскать долги по налогам.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного УФССП, мероприятие прошло совместно с представителями районной администрации и налоговой по 21 адресу.

По итогам рейда в бюджет взыскали более 50 тыс. рублей, вручили требования об исполнении предписаний налоговых органов и арестовали BMW X5.

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