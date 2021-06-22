В Кировском районе вместо поребриков установили бетонные блоки

На Луговой вместо бордюрных камней установили бетонные блоки

В одном из саратовских пабликов в соцсети опубликовали фотографии, на которых запечатлен интересный вариант замены бордюрных камней.

На снимках видно, что вместо привычных бордюров установили бетонные блоки. Один из них расположили поперек тротуара.

Автор поста Наталия Рожнова уточняет, что фотографии сделаны ею на улице Луговая, в районе Стрелки

- Такое впечатление, делают специально: подорвать доверие ко всему хорошему, что хотят сделать. И деньги большие выделяются, но с такими мастерами лучше ни чего бы не делали, - возмущается женщина.

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