В Саратовской области распределили разрешения на охоту на кабанов, косуль, лосей

В пятницу, 18 июня, в комитете охотничьего хозяйства Саратовской области прошла жеребьевка по распределению разрешений на добычу копытных охотничьих ресурсов на сезон 2020–2021.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном комитете охотхозяйства, данную процедуру проводят каждый год, чтобы уравнять шансы каждого охотника на получение разрешения на добычу кабана, косули, лося и оленей.

В этом году было нововведение — подача охотником только одного заявления на добычу одного конкретного вида охотничьих ресурсов.

А всего подали 2 136 заявок. Участвовали не только саратовцы, но и жители других регионов. Больше всего люди хотят охотиться в Саратовском, Красноармейском, Ртищевском и Аркадакском районах.

Итоговый протокол жеребьевки можно посмотреть на сайте комитета.

- В данном протоколе участники жеребьевки могут увидеть свою очередь при распределении разрешений. Естественно, если очередность в первых рядах — это большая вероятность получения разрешения, — отметили в комитете.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.