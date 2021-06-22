В Вольске на 200 тысяч оштрафовали пьяного водителя, который пытался дать взятку сотруднику ГИБДД

В Вольске к 200-тысячному штрафу приговорен 47-летний мужчина, пытавшийся дать взятку в 20 тыс. рублей сотруднику ГИБДД.

Пьяный мужчина на трассе в Вольском районе 18 января 2021 года на своем внедорожнике Hyundai съехал на обочину и застрял в сугробе. Проезжавшие мимо полицейские остановились, увидев аварию.

В ходе общения с водителем сотрудники выявили факт его нахождения в состоянии опьянения, в связи с чем, предложили ему проследовать в служебный автомобиль для составления материала об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Находясь в салоне служебного автомобиля, нарушитель попытался передать инспектору взятку в размере 20 тыс. рублей. Но сотрудник ГИБДД отказался, а у мужчины кроме административной ответственности появилась уголовная.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.