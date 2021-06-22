Из Саратова снова можно улететь в Турцию

С сегодняшнего дня, 22 июня, возобновлено авиасообщение между Россией и Турцией. Решение было принято на прошлой неделе на федеральном оперштабе по вопросам борьбы с коронавирусом.
Три авиакомпании будут перевозить саратовцев в Турцию и обратно: Red Wings, Nordwind и Azur air.
Согласно информации с сайта аэропорта, самолеты будут курсировать между Саратовом и Анталией пять раз в неделю. Улететь в Турцию не получится по понедельникам и пятницам. Первый вылет пройдет завтра, 23 июня, в 13:15, прибытие в 15:10 по местному времени (по саратовскому времени — в 16:10).
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