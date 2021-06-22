На выезде из Татищева сбили семилетнюю девочку

В Татищеве сбили ребенка Фото: ГИБДД по Саратовской области

На выезде из Татищева Саратовской области вчера днем, 21 июня, сбили семилетнюю девочку.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД, авария случилась в 13:35 на 1-м км автоподъезда от села Вязовка. 44-летний водитель ВАЗ-2114 ехал от улицы Крайняя к Октябрьской и сбил ребенка.

Пострадавшую с травмами госпитализировали.

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