На выезде из Татищева сбили семилетнюю девочку

В Татищеве сбили ребенка
Фото: ГИБДД по Саратовской области
На выезде из Татищева Саратовской области вчера днем, 21 июня, сбили семилетнюю девочку.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД, авария случилась в 13:35 на 1-м км автоподъезда от села Вязовка. 44-летний водитель ВАЗ-2114 ехал от улицы Крайняя к Октябрьской и сбил ребенка.
Пострадавшую с травмами госпитализировали.
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