Прыгал по крыше и бил стекла арматурой: буян напал на автомобиль полиции в Саратовской области

Машину полицейских дебошир разбил сильно Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовской области 34-летний житель Базарно-Карабулакского района выместил злобу на машине полицейских. Теперь помимо оплаты ущерба ему грозит тюремный срок.

Базарно-Карабулакским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Саратовской области в отношении 34-летнего местного жителя возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества) и ст. 319 УК РФ (оскорбления представителя власти).

Как установили следователи регионального СУ СКР, 18 апреля в пять утра 34-летний житель районного поселка Базарный Карабулак, пришел к своей бывшей сожительнице и стал стучать в дверь квартиры, требуя впустить. Женщина испугалась и вызвала полицию. Прибывшие двое сотрудников МО МВД России «Базарно-Карабулакский» поднялись в квартиру женщины для ее опроса об обстоятельствах произошедшего.

- В это время с улицы раздались характерные звуки ударов по металлу и бьющегося стекла. Полицейские обнаружили, что 34-летний отвергнутый ухажер взобрался на крышу служебного автомобиля «ЛАДА НИВА» и стал наносить удары по крыше и стеклам металлической арматурой, - уточнили в СК.

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Пока полицейские снимали дебошира с крыши своей машины он успел знатно обматерить как минимум одного из них.

Повреждения служебного авто оценили в 138 295 рублей. Уголовное дело заведено также по статье «Оскорбление представителя власти».

Объяснять свой поступок обвиняемый отказался, расследование уголовных дел близится к завершению.

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

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