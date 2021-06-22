Из Саратова с июля открываются полеты в Баку

С 4 июля из Саратова открываются полеты в Баку.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе аэропорта «Гагарин», в столицу Азербайджана можно будет летать раз в неделю — по воскресеньям.

Вылет из Саратова будет в 18:00, а прибытие в Баку — в 20:20 по местному времени. Обратно в Саратов самолет отправится в 13:40, а прибудет в 16:00.

Полеты будет выполнять авиакомпания S7 Airlines на Boeing 737-800 вместимостью 176 кресел.

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