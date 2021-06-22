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Происшествия22 июня 2021 8:56

В Саратове произошла драка между водителями на дороге

Один из мужчин бил оппонента через открытое окно автомобиля
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Драка на дороге в Заводском районе. Кадр из видео

Драка на дороге в Заводском районе. Кадр из видео

В Заводском районе Саратова случилась драка на дороге.

В группу «Саратов онлайн» выложили видео инцидента, которое произошло, судя по подписи, около остановки «Радуга» 18 июня.

На кадрах видно, как мужчина бьет водителя Nissan Qashqai через открытое окно автомобиля.

Что стало причиной инцидента — непонятно. Но в комментариях к посту горожане задаются вопросом, почему нельзя решить конфликт словами, а не махать кулаками.

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