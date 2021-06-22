Еще 122 саратовца заболели коронавирусом

122 новых случая коронавируса выявили за минувшие сутки в Саратовской области.
Всего заболели 65 198 саратовцев. Были выписаны 62 049 человек, за прошедший день — 90.
В регионе за сутки выявили 122 новых случая коронавируса
Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 65 198 человек.
Распределение новых случаев по региону таково: Саратов — 47, Энгельсский район — 22, Балаковский — 15, Балашовский — 9, Калининский, Романовский, Ртищевский, Самойловский — по три, Духовницкий, Ершовский, Марксовский, Пугачевский, Саратовский, Федоровский — по два, Аркадакский, Лысогорский, Новоузенский, Озинский, Хвалынский — по одному.
Четыре заболевших заразились до приезда в регион, контактные — 188.
У 37 пациентов выявлена пневмония.
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