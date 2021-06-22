Саратов включился в акцию «Огненные картины войны»

.

Сегодня ночью, 22 июня, на Соколовой горе в Саратове стартовала международная акция «Огненные картины войны». Сегодня в России отмечается день памяти и скорби. В этот день в 1941 году Германия напала на Советский Союз, началась Великая Отечественная война.

Всего огненные картины зажгут в 45 городах воинской славы, 32 городах трудовой доблести и в девяти городах-героях России.

В Саратове активисты ЕР, «Молодой Гвардии» и общественного движения «Волонтеров Победы» из 5 тыс. свечей создали картину, посвященную трудовому подвигу саратовцев в годы Великой Отечественной войны.

Эскиз картины нарисовал художник Дмитрий Жумаев. Работу он начал накануне. На такую большую работу потребовалось восемь часов. Зажжение свечей началось в 02:00 22 июня.