Массовое отключение воды в Саратове планируется завершить раньше срока

В ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» сообщили, что за минувшую ночь завершены плановые работы на водопроводных коммуникациях. Установлены 18 единиц запорной арматуры различного диаметра (от 50 до 1200 мм), а также 50 метров магистрального водопровода d1000 мм.

- Сегодня, 22 июня, в 03:45 началась подача воды по водопроводам Л1, Л2, Л3, снабжающим северную зону города. В 07:00 уже запущена в работу водопроводная насосная станция «Вольская». До 19:00 планируется запустить все насосные станции в зоне отключения и полностью восстановить водоснабжение потребителей, — отметили в ООО «КВС».

Напомним, ранее сообщалось, что подачу воды планируют возобновить с трех часов ночи 23 июня.